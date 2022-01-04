Европейская организация по проверке безопасности автомобилей огласила список лучших моделей, протестированных в 2021 году. В течение года на проверку попало 33 новых автомобиля, но максимальные пять звезд получили только 22 из них.

От дефицита полупроводников, который тянется с 2019 года, прошлый год был очень сложным для автомобильной промышленности, и не только. Несмотря на это, на рынок вышло немало новых моделей автомобилей и некоторые из них прошли проверку безопасности Euro NCAP. Сейчас экспертная организация назвала лучшие из них, а также лучшие из лучших.

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22 автомобиля в 2021 году заслужили пятизвездочный рейтинг безопасности, а из них были выделены лучшие модели в каждом классе. При этом флагманскому электрическому седану Mercedes-Benz EQS удалось стать победителем сразу в двух категориях: Executive и Pure Electric. В обоих случаях он опередил своих пятизвездочных соперников – Porsche Taycan, Audi e-tron GT, Tesla Model S и Polestar 2.

Фото: самые безопасные автомобили 2021 года по версии Euro NCAP / Euro NCAP

В категории “Компактный кроссовер” победил Nissan Qashqai, который смог обогнать электрический Volkswagen ID4. Категорию “Большой кроссовер” забрал Skoda Enyaq iV, которому удалось произвести на экспертов лучшее впечатление, чем серебряный призер – BMW iX. Новое поколение Skoda Fabia получило чешскому производителю еще одну позицию в списке лучших моделей, в категории “Компактный семейный автомобиль”. Toyota Yaris Cross была объявлена самым безопасным “Компактным MPV”, обойдя Volkswagen Caddy.