Риски оценивала страховая компания на основе статистики в открытом доступе.

Страховая компания AutoinsuranceEZ собрала данные Национального совета по безопасности на транспорте, Бюро статистики транспорта и сведений об отзыве на правительственном портале recalls.gov и обнаружила, что в 2021 году в Америке было всего 52 пожара электромобилей. За этот же период был зарегистрирован 16 051 пожар гибридных транспортных средств.

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Третья цифра – еще выше – 199 533 пожаров для автомобилей внутреннего сгорания. Однако это вполне объяснимо, поскольку на дорогах гораздо больше бензиновых и дизельных автомобилей, чем гибридов или электромобилей.

Действительно, уровень пожаров на 100 000 проданных автомобилей составляет 1 529,9 для автомобилей внутреннего сгорания, меньше, чем 3 474,5 на 100 000 продаж транспортных средств, которые наблюдаются у гибридов. Оказалось, что электрические транспортные средства имеют наименьшую вероятность загораться, поскольку сообщалось лишь о 25,1 на 100 000 проданных автомобилей.

Транспортные средства внутреннего сгорания загораются по ряду причин, но наибольшей является столкновение. По данным Национальной ассоциации по предотвращению пожаров, в 2018 году в США при пожаре автомобилей погибло 560 человек, большинство из которых вызваны столкновениями.

С другой стороны, электромобили и гибриды имеют тенденцию загораться из-за аккумуляторов. Пожары на батареях опасны и их труднее потушить. Например, чтобы потушить гибридный суперкар BMW i8, огнеборцам пришлось утопить его в мусорном контейнере. Также сообщалось, что электрокары Tesla загораются реже, но гасить их труднее.

Четыре крупнейших отзыва в 2020 году, связанные с пожарами транспортных средств, касались бензиновых транспортных средств. Вместе они охватывают более миллиона транспортных средств.

Электрокары Hyundai Kona и Chevrolet Bolt EV имели больше отзыва электромобилей, связанных с пожарами – 152 000 автомобилей совокупно, тогда как два крупнейших отзыв гибридов составили чуть более 32 000 автомобилей.