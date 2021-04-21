Автомобили Tesla загораются раз в 330 миллионов километров, что в 10 раз реже, чем средний показатель возгораний авто в США.

Компания привела цифры за период 2012 – 2020 годов. В то же время по данным Национальной ассоциации пожарной охраны (NFPA) и Министерства транспорта США обычные машины загораются раз в 30 миллионов километров. Однако стоит отметить, что из-за растущего производства и продаж большинство автомобилей Tesla являются новыми и намного моложе среднего в США. Об этом сообщает сайт insideEVs.

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Оба показателя включают случаи пожаров, которые произошли не из-за вины авто, такие как поджоги. Это означает, что километраж между пожарами, вызванными самим автомобилем, еще больше.

Tesla также представила результаты за предыдущие периоды: 2012 – 2018 (273 миллиона км) и 2012 – 2019 (281 миллион км), которые указывают, что средний показатель со временем улучшается.

"Для того, чтобы обеспечить правильное сравнение с данными NFPA, данные Tesla включают случаи пожаров на транспортных средствах, вызванные пожарами конструкций, поджогами и другими вещами, не связанными с транспортным средством, которые объясняют некоторые пожары автомобилей Tesla за этот период", – сообщили в компании.

Данные покрывают слишком короткий промежуток времени, чтобы можно было сделать какие-то выводы. Тем более, что на окончательное количество могут влиять различные факторы. Например, высокие продажи Model 3 и Y в последние годы сильно снизили средний возраст автомобилей, что лишь могло увеличить количество километров на показателе.

Самая большая проблема загорающихся электромобилей – невозможность потушить их самостоятельно. Так как обесточить горящий электромобиль невозможно, тушить его нужно специальными средствами которые есть только у пожарных. К сожалению, помощь не всегда может прибыть вовремя, и часто последствия от пожаров электромобилей бывают очень неутешительными.