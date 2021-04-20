Авария произошла в округе Карлтон-Вудс в Хьюстоне, штат Техас, в 23:25, 17 апреля. Электрический седан сразу вспыхнул пламенем при ударе.

Два человека погибли в результате аварии с участием Tesla Model S, и по сообщениям полиции, в момент аварии на месте водителя никого не было.

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Констебль Марк Герман, что первым прибыл на место трагедии, обнаружил тела на переднем пассажирском сиденье автомобиля и сзади, но на водительском месте никого не было.

Родственник одного из погибших в результате аварии мужчин сказал, что тот ехал рыбачить со своим лучшим другом и что они были единственными людьми в транспортном средстве. Автомобиль разбился недалеко от дома владельца машины, который в момент аварии находился на заднем сидении авто, что указывает на то, что он демонстрировал своему приятелю полуавтономную систему управления. Полицейские добавили, что электрокар ехал с высокой скоростью, когда вылетел с дороги и врезался в дерево. Оба пассажира были признаны мертвыми на месте происшествия.

Пожарным понадобилось более 4 часов и более 100 тысяч литров воды, чтобы потушить горящий автомобиль. Криминалисты проведут аутопсию обоих погибших.

Илон Маск прокомментировал трагической Инцидент в Twitter. Он заявил, что на сгоревшем автомобиле был установлен не полноценной "автопилот" Full Self Driving, который Tesla класифицирует как систему второго уровня автономности, а его упрощенная версия. При этом даже она не могла быть активирована, если за рулем никого не было, да и в принципе не могла работать на дорогах без разметки, на которой и произошла авария.