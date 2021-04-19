Аварий, в которых были виновны иностранцы, в прошлом году произошло гораздо меньше. Это связано с карантинными ограничениями и упадком автомобильного туризма.

В прошлом году наибольшее количество ДТП на территории Украины было вызвано водителями со страховыми сертификатами "Зеленая карта" таких стран, как:

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Польша – 497

Литва – 308

Чехия – 98

Молдова – 90

Беларусь – 81

На эти пять стран приходится 70% от общего количества таких ДТП. В общем, по вине водителей-иностранцев в 2020 г. в Украине произошел 1541 страховой случай. Сумма возмещений, уплаченных по таким случаям, составляет 1 млн. евро (на 70% меньше чем в 2019 г.)