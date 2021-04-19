Аварій, у яких були винними іноземці, в минулому році сталось набагато менше. Це пов’язано з карантинними обмеженнями та занепадом автомобільного туризму.
В минулому році найбільша кількість ДТП на території України була спричинена водіями з страховими сертифікатами “Зелена картка” таких країн, як:
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- Польща – 497
- Литва – 308
- Чехія – 98
- Молдова – 90
- Білорусь – 81
На ці п’ять країн припадає 70% від загальної кількості таких ДТП. Загалом, з вини водіїв-іноземців в 2020 р. в Україні стався 1541 страховий випадок. Сума відшкодувань, сплачених за такими випадками, становить 1 млн. євро (на 70% менше ніж в 2019 р.)