За місяць на кордоні 340 вручено копій постанов про накладення штрафів. Майже 160 із них вже сплачені.

Місяць тому в системі автофіксації порушень ПДР прикордонники почали допомагати виявляти порушників на кордоні. Штрафують не водія-порушника, а особу що ввезла автомобіль на територію України.

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З 19 листопада цього року іноземні громадяни, які заїхали на своїх авто в Україну, і громадяни України, котрі ввезли на себе машини з номерами іноземної реєстрації, несуть відповідальність за перевищення швидкості та порушення інших правил дорожнього руху скоєні водіями таких авто.

Протягом місяця охоронцям кордону від співробітників МВС надійшло майже тисяча протоколів щодо виявлених правопорушників.

Наразі близько 340 автовласникам співробітники Держприкордонслужби вручили копії постанов про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сфері безпеки на автомобільному транспорті, зафіксоване в автоматичному режимі.

З них майже 160 осіб сплатили свої (або чужі) штрафи, а відповідно їх пропущено через кордон. У разі несплати штрафу протягом 30-денного терміну іноземцям виноситься рішення про заборону в’їзду в Україну.

Осіб що ввозили автомобілі, яким наразі доведені постанови, найбільше серед громадян Молдови, Білорусі, РФ, Польщі, а також Румунії.