Звичні номерні знаки з цифрами та літерою "Ю" на чорному фоні відходять у минуле.

Нові номерні знаки на службових автомобілях встановлюють відповідно до вимог Національного стандарту України.

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Згідно з ДСТУ 4278:2019 знаки повинні мати емблему Держприкордонслужби у вигляді прямого рівнобічного хреста з розбіжними кінцями зеленого кольору та пружками жовтого кольору. У центрі емблеми вміщено зображення знака Княжої Держави Володимира Великого золотого (жовтого) кольору на синьому полі в обрамленні вінка з дубового листя жовтого кольору.

Наразі транспортні засоби, які після сезонного обслуговування успішно пройшли техніко-стройовий огляд, отримують номерні знаки нового зразка. Очікується, що до початку 2021 року усі службові автомобілі Держприкордонслужби отримають нові номерні знаки.