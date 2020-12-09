Привычные номерные знаки с цифрами и буквой "Ю" на черном фоне уходят в прошлое.

Новые номерные знаки на служебных автомобилях устанавливают в соответствии с требованиями национального стандарта Украины.

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Согласно ДСТУ 4278:2019, знаки должны иметь эмблему Госпогранслужбы в виде прямого равностороннего креста с расходящимися концами зеленого цвета и краями желтого цвета. В центре герба помещено изображение знака Княжеского Государства Владимира Великого золотого (желтого) цвета на синем поле в обрамлении венка из дубовых листьев желтого цвета.

Сейчас транспортные средства, которые после сезонного обслуживания успешно прошли технико-строевой осмотр, получают номерные знаки нового образца. Ожидается, что к началу 2021 года все служебные автомобили Госпогранслужбы получат новые номерные знаки.