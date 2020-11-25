Оказывается, номерные знаки можно хранить за собой, но нельзя перерегистрировать свой автомобиль на другое лицо и оставить старые номера.
У некоторых людей есть желание быть замеченным, как в социуме, так и на дороге. Поэтому некоторым необходимы смелые и ”крутые" номерные знаки. А кто-то просто любит свои “старушки”, которые стали частью его/ее автомобильной истории.
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В Главном сервисном центре МВД рассказали кое-что о номерных знаках:
- при снятии с учета ТС можно оставить за собой номерные знаки на хранение
- перезакрепить свой номерной знак на следующий ТС можно, если он соответствует государственному образцу
- передать при продаже/перерегистрации свой номерной знак другому лицу невозможно (даже если это любимая жена, лучший друг, любящая мама)
- передать номерной знак из одной области в другую возможно, стоит написать заявление, набраться терпения и подождать определенное время.
А еще, номерные знаки могут утилизировать, если вовремя не уплатить их хранение.