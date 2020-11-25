Оказывается, номерные знаки можно хранить за собой, но нельзя перерегистрировать свой автомобиль на другое лицо и оставить старые номера.

У некоторых людей есть желание быть замеченным, как в социуме, так и на дороге. Поэтому некоторым необходимы смелые и ”крутые" номерные знаки. А кто-то просто любит свои “старушки”, которые стали частью его/ее автомобильной истории.

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В Главном сервисном центре МВД рассказали кое-что о номерных знаках:

при снятии с учета ТС можно оставить за собой номерные знаки на хранение

перезакрепить свой номерной знак на следующий ТС можно, если он соответствует государственному образцу

передать при продаже/перерегистрации свой номерной знак другому лицу невозможно (даже если это любимая жена, лучший друг, любящая мама)

(даже если это любимая жена, лучший друг, любящая мама) передать номерной знак из одной области в другую возможно, стоит написать заявление, набраться терпения и подождать определенное время.

А еще, номерные знаки могут утилизировать, если вовремя не уплатить их хранение.