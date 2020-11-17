Украинские владельцы автомобилей охотно покупают особые номерные знаки. Среди популярных – номера с зеркальными цифрами, несколько одинаковых знаков подряд, упорядоченные цифры и тому подобное.

Самые дорогие, которые сообщили в СЦ МВД, обойдутся автовладельцу в 36 тыс. гривен – здесь имеется в виду четыре одинаковые цифры или нули впереди. А самые дешевые из дорогих номеров будут стоить почти 4,5 тысячи – зеркальные, когда впереди и позади одни и те же цифры.

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Стоимость номеров зависит от амбициозных планов или фантазии владельца автомобиля. Например, три одинаковые цифры в номере обойдутся в 12 тысяч гривен, также в эту группу вошли номера типа "1234" или "4321". Такие комбинации, где одинаковыми будут две цифры в той или иной последовательности, будут стоить около 9,5 тысячи гривен.

В то же время обычный номерной знак, который выдадут автовладельцу без каких-либо пожеланий, имеет стандартную стоимость – 178,2 грн.