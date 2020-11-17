Українські власники автівок залюбки купляють особливі номерні знаки. Серед популярних — номери із дзеркальними цифрами, кілька однакових знаків поспіль, впорядковані цифри тощо.

Найдорожчі, які повідомили у СЦ МВС, обійдуться автовласнику у 36 тис. гривень — тут мається на увазі чотири однакові цифри або ж нулі попереду. А найдешевші з дорогих номерів коштуватимуть майже 4,5 тисячі — дзеркальні, коли спереду та позаду одні й ті самі цифри.

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Вартість номерів залежить від амбітних планів або ж фантазії власника автівки. Наприклад, три однакові цифри у номері обійдуться у 12 тисяч гривень, також до цієї групи увійшли номери типу “1234” або “4321”. Такі комбінації, де однаковими будуть дві цифри у тій чи іншій послідовності, коштуватимуть близько 9,5 тисяч гривень.

Натомість звичайний номерний знак, який видадуть автовласникові без якихось побажань, має стандартну та вартість — 178,2 грн.