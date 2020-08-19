Все частіше українці ховають номери від камер автоціксації. Іноді у хід ідуть кумедні методи.

Українські автомобілісти продовжують маскувати та ховати номери своїх машин, щоб не бути спійманими на камеру системи автофіксації порушень ПДР.

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Так, нещодавно в Києві було помічено Toyota Land Cruiser, власник якого "змінив" одну з цифр держзнака. Замість п'ятірки він зробив шістку, використавши звичайну ізоляційну стрічку. Врешті в нього вийшов номер, який закріплений за Skoda Octavia A7 2019 р.в. Відповідне фото автомобіля опублікував користувач Олександр Рожко в Facebook-спільноті Автомобільний Київ.

У результаті перевірки цього номеру у додатку "Авто Номер" і з'ясувалось, що держзнак "АА 7156 ММ" дійсно закріплений за Шкодою. У такому разі, якщо камера розпізнає липову шістку як справжню, штраф, можливо, прийде власнику Октавії, а не Ленд Крузера. Але швидше за все штрафу не буде взагалі, оскільки інспектор, який підписує постанову, повинен впевнитись у відповідності марки і моделі транспортного засобу.

Нагадуємо, що винним у порушенні яке зафіксовано камерам «за замовчанням» визнається власник транспортного засобу, а не водій-порушник.

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