Виявляється, номерні знаки можна зберігати за собою, але неможна перереєструвати свій автомобіль на іншу особу і залишити старі номери.

У деяких людей є бажання бути поміченим, як в соціумі, так і на дорозі. Тому декому необхідні сміливі та “круті” номерні знаки. А хтось просто любить свої “старенькі”, які стали частиною його/її автомобільної історії.

Читайте також: Скільки коштують найдорожчі номери для автомобіля в Україні

У Головному сервісному центрі МВС розповіли дещо про номерні знаки:

при знятті з обліку ТЗ можна лишити за собою номерні знаки на зберігання

перезакріпити свій номерний знак на наступний ТЗ можна, якщо він відповідає державному зразку

передати при продажі/перереєстрації свій номерний знак іншій особі неможливо (навіть якщо це кохана дружина, найкращий друг, любляча мама)

(навіть якщо це кохана дружина, найкращий друг, любляча мама) передати номерний знак з однієї області в іншу можливо, варто написати заяву, набратися терпіння та зачекати визначений час.

А ще, номерні знаки можуть утилізувати, якщо вчасно не сплатти їхнє зберігання.