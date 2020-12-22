За месяц на границе 340 вручено копий постановлений о наложении штрафов. Почти 160 из них уже оплачены.

Месяц назад в системе автофиксации нарушений ПДД пограничники начали помогать выявлять нарушителей на границе. Штрафуют не водителя-нарушителя, а лицо которое ввезло автомобиль на территорию Украины.

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С 19 ноября этого года иностранные граждане, которые приехали на своих авто в Украину, и граждане Украины, которые ввезли на себя машины с номерами иностранной регистрации, несут ответственность за превышение скорости и нарушение других правил дорожного движения совершенных водителями таких авто.

В течение месяца охранникам границы от сотрудников МВД поступило почти тысяча протоколов о выявленных правонарушителях.

Сейчас около 340 автовладельцам сотрудники Госпогранслужбы вручили копии постановлений о наложении административного взыскания за правонарушения в сфере безопасности на автомобильном транспорте, зафиксированное в автоматическом режиме.

Из них почти 160 человек оплатили свои (или чужие) штрафы, а соответственно их пропустят через границу. В случае неуплаты штрафа в течение 30-дневного срока иностранцам выносится решение о запрете въезда в Украину.

Людей ввозивших автомобили, которым сейчас поступили постановления, больше всего среди граждан Молдовы, Беларуси, РФ, Польши, а также Румынии.