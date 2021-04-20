Аварія сталася в окрузі Карлтон-Вудс в Х'юстоні, штат Техас, о 23:25, 17 квітня. Електричний седан відразу спалахнув полум’ям при ударі.

Дві людини загинули внаслідок аварії за участю Tesla Model S, і за повідомленнями поліції, на момент аварії на місці водія нікого не було.

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Констебль Марк Герман, що першим прибув на місце трагедії, виявив тіла на передньому пасажирському сидінні автомобіля та ззаду, але на водійському місці нікого не було.

Родич одного із загиблих внаслідок аварії чоловіків сказав, що той їхав рибалити зі своїм найкращим другом і що вони були єдиними людьми в транспортному засобі. Автомобіль розбився неподалік від дому власника машини, який у момент аварії знаходився на задньому сидінні авто, що вказує на те, що він демонстрував своєму приятелю напівавтономну систему управління. Поліцейські додали, що електрокар їхав з високою швидкістю, коли вилетів з дороги і врізався у дерево. Обидва пасажири були визнані мертвими на місці події.

Пожежникам знадобилось більше 4 годин і понад 100 тисяч літрів води, щоб загасити палаючий автомобіль. Криміналісти проведуть аутопсію обох загиблих.

Ілон Маск прокоментував трагічний інцидент у Twitter. Він заявив, що на згорілому автомобілі був встановлений не повноцінний “автопілот” Full Self Driving, який Tesla класифікує, як систему другого рівня автономності, а його спрощена версія. При цьому навіть вона не могла бути активована, якщо за кермом нікого не було, а також взагалі не могла працювати на дорогах без вуличної розмітки, на якій і сталася аварія.