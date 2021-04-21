Автомобілі Tesla загоряються раз на 330 мільйонів кілометрів, що в 10 разів рідше, ніж середній показник пожеж авто в США.

Компанія навела цифри за період 2012-2020 років. Водночас за даними Національної асоціації пожежної охорони (NFPA) та Міністерства транспорту США звичайні машини загоряються раз в 30 мільйонів кілометрів. Проте варто зазначити, що через зростаюче виробництво та продажі більшість автомобілів Tesla є новими та набагато молодшими за середній показник у США. Про це повідомляє сайт insideEVs.

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Обидва показники включають випадки пожеж, які сталися не через провину авто, такі як підпали. Це означає, що кілометраж між пожежами, спричиненими самим автомобілем, є ще більшим.

Tesla також оприлюднила результати за попередні періоди: 2012-2018 (273 мільйонів км) та 2012-2019 (281 мільйонів км), які вказують, що середній показник з часом покращується.

"Для того, щоб забезпечити правильне порівняння з даними NFPA, дані Tesla включають випадки пожеж на транспортних засобах, спричинені пожежами конструкцій, підпалами та іншими речами, не пов'язаними з транспортним засобом, що пояснюють деякі пожежі автомобілів Tesla за цей період", – повідомили в компанії.

Дані огортають занадто короткий проміжок часу, щоб можна було зробити якісь висновки. Тим більше, що на остаточну кількість можуть впливати різні фактори. Наприклад, високі продажі Model 3 та Y в останні роки сильно знизили середній вік автомобілів, що лише могло збільшити кількість кілометрів на показнику.

Найбільша проблема електромобілів що загоряються – неможливість загасити їх самотужки. Так як “знеструмити” палаючий електромобіль неможливо, гасити його потрібно спеціальними засобами які є тільки у пожежників. Нажаль, допомога не завжди може прибути вчасно і часто наслідки від пожеж електромобілів бувають дуже невтішні.