Электрифицированные автомобили и грузовики можно разделить на четыре основные категории: гибридные электромобили, такие как Toyota Prius; гибридные электромобили с возможностью зарядки от электросети (PHEV), такие как Mitsubishi Outlander PHEV; аккумуляторные электромобили (BEV), включая Tesla Model 3; и электромобили на водородных топливных элементах, таких как Toyota Mirai.

Электрифицированный автомобиль – не всегда синоним электромобиля. Каждый электромобиль электрифицирован, но не каждое электрифицированное транспортное средство полностью электрическое, и некоторые все еще имеют двигатели внутреннего сгорания.

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Электрифицированные автомобили и грузовики можно разделить на четыре основные категории: гибридные электромобили, такие как Toyota Prius; гибридные электромобили с возможностью подключения к электросети (PHEV), такие как Mitsubishi Outlander PHEV; аккумуляторные электромобили (BEV), включая Tesla Model 3; и электромобили на водородных топливных элементах, таких как Toyota Mirai. Когда автопроизводители обещают "полностью электрифицировать" свой модельный ряд транспортных средств, они обычно подразумевают предложение комбинации транспортных средств, подпадающих под одну из четырех вышеупомянутых категорий.

Возможно, вы также слышали термин "мягкий гибрид". Эта технология помогает экономить топливо или прибавлять дополнительную мощность при необходимости, однако такой тип гибридной системы помощи не может обеспечить транспортное средство без использования бензинового двигателя. Вот почему он не попал в этот перечень из четырех категорий электромобилей.

Рассмотрим их сходство и отличия, а также плюсы и минусы каждого типа.



Гибридные электромобили

Гибриды – самые распространенные электрифицированные автомобили. Самый популярный экземпляр этой породы, Toyota Prius, продается уже больше двух десятилетий. Трансмиссия гибрида состоит из двигателя внутреннего сгорания в сочетании, по крайней мере, с одним электродвигателем и аккумулятором.

Например, 2,0-литровый четырехцилиндровый 150-сильный 2,0-литровый двигатель Prius 2023 работает в паре с двумя электродвигателями, и эти три источника питания объединены таким образом, что создает бесступенчатую автоматическую коробку передач (CVT), распределяющую мощность на передние колеса. Prius может ездить исключительно на электрической энергии в течение короткого периода времени, но только на низких скоростях. Система рекуперативного торможения автомобиля возвращает энергию в аккумулятор. В отличие от гибридов, подключаемых к электросети, и электрических аккумуляторов, гибрид никогда не нуждается в подзарядке с помощью вилки и розетки.

Поскольку бензиновый двигатель и электродвигатели работают вместе, чтобы привести в действие транспортное средство, Prius является так называемым параллельным гибридом. также встречаются конструкции (например, в Honda или Nissan), когда только электрический двигатель приводит в действие автомобиль. Бензиновый двигатель служит только бортовым генератором для подзарядки аккумулятора и увеличением запаса хода. Недавно снятый с производства BMW i3 также был доступен с серийной гибридной силовой установкой.

Гибридные электромобили, подключаемые к электросети

Главная разница между гибридом и гибридом, подключаемым от сети – размер аккумуляторной батареи. В гибриде, подключаемой от электросети, используется больший аккумулятор, способный питать автомобиль на электричестве на значительное расстояние, как правило, в диапазоне от 50 до 90 км, прежде чем включится двигатель внутреннего сгорания.

Например, полностью заряжен Mitsubishi Outlander PHEV может проехать примерно 60 км только на аккумуляторе, прежде чем заработает бензиновый двигатель. Многие гибриды, подключаемые к электросети, значительно экономят топливо, когда работают вместе с бензиновым двигателем.

Как следует из названия, гибрид, подключаемый от сети, можно подключить к розетке, чтобы зарядить аккумулятор. Хотя можно этого и не делать, они всегда могут работать в гибридном режиме.



Аккумуляторные электромобили

"Чистые" электромобили на аккумуляторах часто обозначают аббревиатурой BEV. Для движения они используют как минимум один электродвигатель и аккумулятор. Популярные примеры BEV включают все Tesla, Ford Mustang Mach-E и Chevrolet Bolt.

Многие BEV, часто называемые просто EV, предлагают по крайней мере два размера аккумуляторной батареи и две конфигурации трансмиссии.

Эта гибкость позволяет покупателю автомобиля выбирать приоритетные вещи, например, более низкую базовую цену, лучшую динамику или больший запас хода. К примеру, Tesla Model Y предлагает комплектации Base, Long Range и Performance. По оценкам EPA, Long Range обеспечивает запас хода в 530 км против 490 км у Performance и 450 миль у базовой модели. Как вы уже догадались, Model Y Performance имеет лучшее ускорение и более высокую максимальную скорость. Например, Model Y Performance требуется всего 3,6 секунды, чтобы разогнаться с места до 100 км/ч.

Вопреки ажиотажу вокруг электромобилей у них все же есть некоторые недостатки. Главным образом – время, необходимое для полной зарядки их аккумуляторов, гораздо длиннее, чем заправка автомобиля бензином. К тому же электромобили не могут проехать так далеко, как большинство бензиновых автомобилей, прежде чем понадобится зарядка. Стоимость самих электромобилей также обычно больше, чем транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания.

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Электромобили на водородных топливных элементах

Наконец мы подошли к самой редкой породе электромобилей, электромобилю на водородных топливных элементах. Вместо того чтобы черпать электроэнергию из энергетической сети, как гибрид или электрический автомобиль с аккумулятором, транспортное средство на топливных элементах превращает газообразный водород в электричество с помощью бортового топливного элемента.

Этот высокотехнологичный процесс избавляет электроны от атомов водорода, а затем водород связывается с кислородом. В свою очередь, электроны являются тем, что питает электродвигатель топливного элемента. Выбросы из выхлопной трубы состоят только из небольшого количества воды.

Преимущества транспортных средств на топливных элементах включают гораздо более быстрое время заправки, чем то, что требуется для подзарядки зарядного устройства или электрического автомобиля. Она также не зависит от энергетической сети, которая может получать электроэнергию от экологически токсичных угольных электростанций. Недостатками являются сложный и дорогостоящий характер трансмиссии на топливных элементах, а также тот факт, что количество водородных заправочных станций сильно ограничено.

Это объясняет, почему продажи автомобилей на топливных элементах, таких как Toyota Mirai и Hyundai Nexo, в США ограничены Калифорнией. Это один из немногих штатов, по крайней мере в больших городских районах, имеющий достаточно водородных заправочных станций, чтобы сделать транспортные средства на топливных элементах возможными.