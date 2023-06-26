Ford переработал свою прошлогоднюю аккумуляторную модель SuperVan, сделав ее более легкой по массе, не столь мощной по силовому потенциалу и более яркой по цвету.

Более сдержанные силовые характеристики спортивной версии разработчики объясняют отказом от 4-моторной комплектации с суммарной мощностью под 2000 л.с., точнее, то 1973 л.с. Теперь в ходовой базе всего три мотора – один на переднюю пару колес и два на задние колеса. В результате этого силовой диапазон упал до 1400 «лошадок», но бешеный характер для трассы у автомобиля остался.

Фургону с уменьшенной массой для лучшей центровки и стойкости прибавили гигантский спойлер. В таком исполнении автомобиль на максимальной скорости 241 км/ч имеет прижимную силу более 1996 кг.

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Электропитание двигатели получают от аккумуляторной батареи STARD. Ее сравнивать с "банками" обычного электромобиля не стоит, поскольку это не литий-ионный, а литий-полимерный накопитель. Здесь используется химический состав никеля, марганца и кобальта, что больше свойственно дорогостоящим электротяговым машинам.

Если смотреть издалека, то SuperVan 4.2 все-таки нарядный и стильный. Фото: пресс-служба Ford

Новое исполнение батареи выдает на-гора значительно больший ток мощности за счет стабильности, безопасности и объема. Известно, что она способна разряжаться при 1050 кВт и заряжаться (тормозить) при 600 кВт.

У спортивной версии фургона железная рама, покрытая композитными кузовными панелями. Остекление выполнено из поликарбоната.

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Ходовую укомплектовали карбон-керамическими тормозами, коваными колесами из магния с гоночными шинами Pirelli P Zero. Также усилили приводные валы.

В центре внимания оказался не столько спартанский внутренний интерьер, сколько монструозный ужасающий спойлер, с которым обновленная модель SuperVan 4.2 и в самом деле похожа на монстра.

Если же взглянуть на Ford SuperVan 4.2 вблизи, то его агрессивный вид как бы заимствован из фильмов ужасов об апокалипсе. Фото: пресс-служба Ford