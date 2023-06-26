Ford переробив свою торішню акумуляторну модель SuperVan, зробивши її легшою за масою, не такою потужною за силовим потенціалом і яскравішою за кольором.

Більш стримані силові характеристики спортивної версії розробники пояснюють відмовою від 4-моторної комплектації з сумарною потужністю під 2000 к.с., якщо точніше, то 1973 к.с. Тепер ходова база має всього три мотори – один на передню пару коліс та два на задні колеса. Внаслідок цього силовий діапазон впав до 1400 «конячок», але скажений характер для траси в автомобіля лишився.

Фургону із зменшеною масою для кращого центрування та стійкості приробили гігантський спойлер. У такому виконанні автомобіль на максимальній швидкості 241 км/год має притискну силу понад 1996 кг.

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Електроживлення двигуни отримують від акумуляторної батареїй STARD. Її порівнювати з "банками" звичайного електромобіля не варто, оскільки це не літій-іонний, а літій-полімерний акумулятор. Тут використовується хімічний склад нікелю, марганцю та кобальту, що більше властиво дорогим електротяговим машинам.

Якщо дивитися здалеку, то SuperVan 4.2 все-таки чепурний і стильний. Фото: прес-служба Ford

Нове виконання батареї видає на-гора значно більший струм потужності за рахунок стабільності, безпеки та обсягу. Відомо, що вона здатна розряджатися при 1050 кВт і заряджатися (гальмувати) при 600 кВт.

У спортивної версії фургона залізна рама, накрита композитним кузовними панелями. Скління виконане з полікарбонату.

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Ходову укомплектували карбон-керамічними гальмами, кованим колесом з магнію з гоночними шинами Pirelli P Zero. Також посилили приводні вали.

У центрі уваги виявився не так спартанський внутрішній інтер'єр, як монструозний жахливий спойлер, з яким оновлена модель SuperVan 4.2 і справді скидається на монстра.

Коли ж поглянути на Ford SuperVan 4.2 зблизька, то його брутальний вигляд ніби запозичено з фільмів жахів про апокаліпс. Фото: прес-служба Ford