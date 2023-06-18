Американський виробник автомобілів Ford нарешті зробив заявку на участь своєї команди у ралі Dakar 2024.

Прем'єрна участь у культовому змаганні має стати першим кроком легендарного бренду до сходження на п'єдестал одного з найскладніших перегонів планети. Для цього за вимогами заліку Rally Raid T1+ завод спільно з давніми партнерами M-Sport та Neil Woolridge Motorsport (NWM) у галузі розробки автомобілів, обслуговування та організації заходів підготував пікап Ford Ranger.

Розроблений під амбітну місію відповідно до правил змагань класу T1+, абсолютно новий Ranger Raptor виготовлений за індивідуальним замовленням. Детальні ТТХ цієї версії не озвучені, є лише невелике уточнення, що модифікована версія Ranger четвертого покоління отримала 3,5-літровий двигун EcoBoost.

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Передуватимуть згаданому ралі, що пройде з 5 по 19 січня у Саудівській Аравії, бойові заїзди гоночного пікапа в липневих змаганнях Baja Espana Aragon (Іспанія) та у жовтневих перегонах Rally du Maroc (Марокко).

Тестування новачка Ford Ranger у змаганнях нинішнього сезону допоможе виявити його слабкі сторони та якісніше підготуватися до січневого старту Dakar. Про склад екіпажу поки не повідомляється.

"Наша перша участь у Дакарі буде пізнавальною пригодою, що допоможе зрозуміти, як ми змагатимемося в майбутньому. Але, як і у всіх перегонах, ми беремо участь не тільки для перемоги, але й щоб допомогти нашим клієнтам створювати кращі продукти", — підкреслив генеральний директор Ford Performance Motorsports Марк Рашбрук.

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"Ралі Dakar дійсно є однією з вершин світових перегонів з бездоріжжя. За роки роботи з Ford ми досягли великих успіхів у ралійних гонках FIA WRC, і нам не терпиться застосувати такий же рівень концентрації, енергії та зусиль у змаганнях з Ranger у Дакарі", — доповнив колегу керуючий директор M-Sport Малкольм Вілсон.

Нагадаємо, компанія M-Sport у світі автоспорту позиціонується як провідний розробник та законодавець моди у двигунобудуванні, а NWM розробляє та виробляє агрегати, призначені для участі у повному регламенті Dakar T1+.