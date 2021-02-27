Шанс вгадати 5 чисел із 36 становить 1 до 376 992. Які були шанси у власниці Ford Focus залишити свій автомобіль там, де вона його залишила, можна порахувати, але і без того очевидно, що вона знайшла зворотній бік удачі.

Кіана Роуз із Далласу в штаті Техас припаркувала свій “запасний” автомобіль на багатоповерховому паркінгу в центрі міста, не звернувши увагу на те, що з труби над нею капала вода. Повернувшись за машиною, власниця знайшла свою машину скуту кригою. Цікаво, що паркінг, де був залишений автомобіль, був майже порожнім.

Дивіться також: Відео: 139-річний двоповерховий будинок перевезли на нове місце, не розбираючи

У теплому штаті Техас в останні тижні спостерігаються аномально низькі температури і нескінченні снігопади. Сотні тисяч людей залишились без електропостачання, через бурани і обриви ліній. Та коли здається, що гірше вже бути не може, фортуна задіює свої резерви.

Місцева жителька Кіана Роуз припаркувала свій старенький Ford Focus першого покоління на першому-ліпшому місці на порожньому критому паркінгу. Попід стелею проходять труби і з однієї з них капала вода. Власниця машини не звернула на це увагу, оскільки й уявити собі не могла, до чого це призведе. Від заморозків дірочку в трубі над машиною розірвало і на машину хлинув потік води, яка швидко замерзла, захопивши авто у крижаний полон. Визволяти Focus власниці допомагали друзі, для цього знадобилось багато гарячої води.