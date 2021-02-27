Шанс угадать 5 чисел из 36 составляет 1 к 376 992. Каковы были шансы у владелицы Ford Focus оставить свой автомобиль тем, где она его оставила, можно посчитать, но и без того очевидно, что она нашла обратную сторону удачи.

Киана Роуз с Далласа в штате Техас припарковала свой "запасной" автомобиль на многоэтажном паркинге в центре города, не обратив внимание на то, что из трубы над ним капала вода. Вернувшись за машиной, владелица обнаружила свою машину скованную льдом. Интересно, что паркинг, где был оставлен автомобиль, был почти пустым.

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В теплом штате Техас в последние недели наблюдаются аномально низкие температуры и бесконечные снегопады. Сотни тысяч людей остались без электроснабжения, из-за буранов и обрывов линий. И когда кажется, что хуже уже быть не может, фортуна задействует свои резервы.

Местная жительница Киана Роуз, припарковала свой старенький Ford Focus первого поколения на первом попавшемся месте на пустом крытом паркинге. Под потолком проходят трубы и с одной из них капала вода. Владелица машины не обратила на это внимание, поскольку и представить себе не могла, к чему это приведет. От заморозков дырочку в трубе над машиной разорвало и на машину хлынул поток воды, которая быстро замерзла, захватив авто в ледяной плен. Освобождать Focus владелицы помогали друзья, для этого понадобилось много горячей воды.