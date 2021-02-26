Обычная смена адреса и переезд жильцов является довольно стрессовым делом, а отчаянные ребята из Сан Франциско решили перевезти целый дом.

Деревянный дом в викторианском стиле был перенесен на новое место в Сан-Франциско, в шести кварталах от места, где его построили 139 лет назад. Переезд происходил с помощью стальных рельсов, тягача и еще двух грузовиков. Скорость хода составляла не более 2 километров в час.

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Дом сменил адрес с улицы Франклина 807 на улицу Фултона 635. Удивительная процессия привлекла большое внимание, потому как видеть подобное раньше вряд ли кому приходилось. Участок на улице Франклина, который стал свободнмы, будет использован для строительства нового жилого дома. Брокер Тим Браун, который является его владельцем, нанял профессионального строителя Фила Джоя, чтобы выкопать дом, подвал и все остальное, и положить его на гигантские повозки и перевезти.

Такой впечатляющий процесс требует много времени и денег. На планирование и получение разрешений нужно было 200 000 долларов, еще 200 000 долларов были выложены на сам переезд. Нужно было остановить движение транспорта, временно запретить стоянку автомобилей на маршруте, убрать дорожные знаки и фонари, а ветки деревьев и провода сдвинуть с места.

Такие усилия и затраты для здания, которое можно было бы разрушить и заменить, объясняются его исторической ценностью. "Оригинальная древесина. Сегодня подобной не найдешь. Плотные прочные доски из 800-летних деревьев. Без сучков. Это прекрасная вещь. Деревянные дома надо спасать", – говорит Фил Джой.