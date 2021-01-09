Каждый дом в Cameron Airpark Estates в Сакраменто в Калифорнии, имеет собственный ангар, из которого можно выехать прямо на взлетную полосу аэродрома.

Пока летающие автомобили еще не стали повседневной реальностью, однако отдельные счастливцы уже сейчас имеют возможность перемещаться на собственном транспорте по земле и по воздуху.

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Коттеджный городок "Кэмерон эйрпарк истейтс" (Cameron Airpark Estates) в Сакраменто был спроектирован и построен вокруг небольшого аэропорта. Улицы здесь имеют достаточную ширину, чтобы по ним могли беспрепятственно передвигаться компактные самолеты. Даже названия улиц имеют авиационный профиль: Cessna Drive, Aeronca Way, Boeing Road или Lockheed Court. А почти в каждом доме здесь есть собственный ангар.

Минимальная стоимость дома в этом городке 500 000 долларов, но пустой недвижимости здесь почти нет. Сейчас там продается только один дом за 1,5 миллиона долларов.