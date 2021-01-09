Кожен будинок у Cameron Airpark Estates у Сакраменто, що в Каліфорнії, має власний ангар, з якого можна виїхати прямо на злітну смугу аеродрому.

Поки літаючі автомобілі ще не стали повсякденною реальністю, однак окремі щасливці вже зараз мають змогу переміщуватись на власному транспорті землею й повітрям.

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Коттеджне містечко “Кемерон ейрпарк істейтс” (Cameron Airpark Estates) у Сакраменто було спроектоване і збудоване навколо невеличкого аеропорту. Вулиці тут мають достатню ширину, аби ними могли безперешкодно пересуватись компактні літаки. Навіть назви вулиць мають авіаційний профіль: Cessna Drive, Aeronca Way, Boeing Road або Lockheed Court. А майже у кожному будинку тут є власний ангар.

Мінімальна вартість будинку в цьому містечку 500 000 доларів, але порожньої нерухомості тут майже немає. Наразі там продається лише один будинок за 1,5 мільйона доларів.