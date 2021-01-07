Українська малолітражка в Америці є справжньою екзотикою, тож ціна – відповідна.

Раритетний ЗАЗ 965 виставлено на продаж у штаті Массачусетс. Автомобіль має гарний технічний стан і скромний пробіг у 39 тисяч миль – 62,7 тисяч кілометрів.

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Продавець повідомляє, що “Запорожець відомий своїми чудовими характеристиками на поганих дорогах, завдяки незалежній підвісці і двигуну, встановленому на провідних колесах, що дозволяє їм нести 60% загальної маси автомобіля. Ще одна цікава особливість “Запорожця” – абсолютно рівна ходова частина. Таким чином, зламати що-небудь при з'їзді з асфальтованої дороги практично неможливо. Якщо комусь все ж вдавалося застрягнути, то споряджена маса ЗАЗ 965 всього 665 кілограмів дозволяє буквально вийти з машини, підняти її, знову поставити на стійку поверхню і продовжити поїздку”.

Фото: продаж ЗАЗ 965 у США / ТопЖир/AlphaCars

В оголошенні вказано, що автомобіль 1965 року випуску в США обслуговувався у одного дилера, а нещодавно пережив капітальний ремонт і отримав деякі покращення на суму 1300 доларів: