Купе 1984 року випуску в кузові C123 оснащене 185-сильним мотором і він все ще здатен показувати неабияку продуктивність.

Спідометр олдтаймера розмічений до 220 км/год, однак максимум, який вдалось показати автомобілю на німецькому автобані, де не діють швидкісні обмеження, це 210 км/год. Теж непогано, зважаючи на вік машини.

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Канал TopSpeedGermany у YouTube присвячений роликам, аналогічного змісту й формату – прискорення до максимальної швидкості на автобані, зняте від першої особи. Героєм чергового відео став старий “Мерс” серії 123 в кузові C123.

Здається, автомобільу відео має хороший стан, його одометр показує близько 184 000 кілометрів, що для олдтаймера є більш ніж чудовим пробігом. Та й двигун звучить чудово.

Mercedes-Benz зміг досягнути 210 км/год, однак це зайняло деякий час. Спринт зі швидкості 100 км/год до 200 км/год, за таймкодом відео, тривав 20 секунд.