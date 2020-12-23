Купе 1984 года выпуска в кузове C123 оснащен 185-сильным мотором и он все еще способен показывать большую производительность.

Спидометр олдтаймера размеченный до 220 км/ч, однако максимум, который удалось показать автомобилю на немецком автобане, где не действуют скоростные ограничения, это 210 км/ч. Тоже неплохо, учитывая возраст машины.

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Канал TopSpeedGermany в YouTube посвященный роликам, аналогичного содержания и формата – ускорение до максимальной скорости на автобане, снятое от первого лица. Героем очередного видео стал старый “Мерс” серии 123 в кузове C123.

Кажется, автомобиль в видео имеет хорошее состояние, его одометр показывает около 184 тысяч километров, что для олдтаймеров более чем замечательный пробегом. И двигатель звучит замечательно.

Mercedes-Benz смог достичь 210 км/ч, однако это заняло некоторое время. Спринт со скорости 100 км/ч до 200 км/ч, по таймкоду видео, длился 20 секунд.