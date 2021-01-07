Украинская малолитражка в Америке является настоящей экзотикой, поэтому цена – соответствующая.

Раритетный ЗАЗ 965 выставлен на продажу в штате Массачусетс. Автомобиль имеет хорошее техническое состояние и скромный пробег в 39 тысяч миль – 62,7 тысяч километров.

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Продавец сообщает, что “Запорожец известен своими превосходными характеристиками на плохих дорогах благодаря независимой подвеске и двигателю, установленному на ведущих колесах, что позволяет им нести 60% общей массы автомобиля. Еще одна интересная особенность “Запорожца” – абсолютно ровная ходовая часть. Таким образом, сломать что-либо при съезде с асфальтированной дороги практически невозможно. Если кому-то все же удавалось застрять, то снаряженная масса ЗАЗ 965 всего 665 килограммов позволяет буквально выйти из машины, поднять ее, снова поставить на устойчивую поверхность и продолжить поездку”.

Фото: продажа ЗАЗ 965 в США / ТопЖир/AlphaCars

В объявлении указано, что автомобиль 1965 года выпуска в США обслуживался у одного дилера, а недавно пережил капитальный ремонт и получил некоторые улучшения на сумму 1300 долларов: