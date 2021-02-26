Звичайна зміна адреси та переїзд мешканців є досить стресовою справою, а відчайдухи з Сан Франциско вирішили перевезти цілий будинок.

Дерев’яний будинок у вікторіанському стилі було перенесено на нове місце у Сан-Франциско, за шість кварталів від місця, де його збудували 139 років тому. Переїзд відбувався за допомогою сталевих рейок, тягача та ще двох вантажівок. Швидкість процесії становила не більше 2 кілометрів на годину.

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Будинок змінив адресу з вулиці Франкліна 807 на вулицю Фултона 635. Дивовижна процесія привернула велику увагу, оскільки бачити подібне раніше навряд чи кому доводилось. Ділянка на вулиці Франкліна, що стала вільною, буде використана для будівництва нового житлового будинку. Брокер Тім Браун, який є його власником, найняв професійного будівельника Філа Джоя, щоб викопати будинок, підвал та все інше, і покласти його на гігантські візки, щоб перевезти.

Такий вражаючий процес вимагає багато часу і грошей. На планування та отримання дозволів потрібно було 200 000 доларів, ще 200 000 доларів було покладено на сам переїзд. Потрібно було зупинити рух транспорту, тимчасово заборонити стоянку автомобілів на маршруті, прибрати дорожні знаки та ліхтарі, а гілля дерев та дроти зрушити з місця.

Такі зусилля і витрати для будівлі, яку можна було б зруйнувати та замінити, пояснюються її історичної цінністю. “Оригінальна деревина. Сьогодні подібної не знайдеш. Щільні міцні дошки з 800-річних дерев. Без сучків. Це прекрасна річ. Дерев’яні будинки треба рятувати”, – говорить Філ Джой.