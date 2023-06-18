Американский производитель автомобилей Ford наконец-то сделал заявку на участие своей команды в ралли Dakar 2024.

Премьерное участие в культовом ралли должно стать первым шагом легендарного бренда к восхождению на пьедестал одной из самых сложных гонок планеты. Для этого по требованиям зачёта Rally Raid T1+ завод совместно с давними партнерами M-Sport и Neil Woolridge Motorsport (NWM) в области разработки автомобилей, обслуживания и организации мероприятий подготовил пикап Ford Ranger.

Разработанный под амбициозную миссию в соответствии с правилами Дакара класса T1+ совершенно новый Ranger Raptor изготовлен по индивидуальному заказу. Подробные ТТХ по этой версии не озвучены, есть только маленькое уточнении, что модифицированная версия Ranger четвертого поколения получила 3,5-литровый двигатель EcoBoost.

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Предшествовать упомянутому ралли, которое пройдет с 5 по 19 января в Саудовской Аравии, будут боевые заезды гоночного пикапа нынешним летом в июльских соревнованиях Baja Espana Aragon (Испания) и осенью в октябрьских гонках Rally du Maroc (Марокко).

Тестирование новичка Ford Ranger в соревнованиях нынешнего сезона поможет выявить его слабые стороны и более качественно подготовиться к январскому старту Dakar. О составе экипажа пока тоже не сообщается.

«Наше первое участие в Дакаре будет познавательным приключением, которое поможет понять, как мы будем соревноваться в будущем. Но, как и во всех гонках, мы участвуем не только в гонках, чтобы победить, мы также участвуем в гонках, чтобы помочь нашим клиентам создавать лучшие продукты», — подчеркнул генеральный директор Ford Performance Motorsports Марк Рашбрук.

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«Ралли Dakar действительно является одной из вершин мировых гонок по бездорожью. За годы работы с Ford мы добились больших успехов в раллийных гонках FIA WRC, и нам не терпится применить такой же уровень концентрации, энергии и усилий в соревнованиях с Ranger в Дакаре», — дополнил г-на Рашбрука управляющий директор M-Sport, Малкольм Уилсон.

Напомним, компания M-Sport в мире автоспорта позиционируется как ведущий разработчик и законодатель моды в двигателестроении, а NWM разрабатывает и производит агрегаты, предназначенные для участия в полном регламенте Dakar T1+.