Середня ціна автомобіля Ford Fusion 2018-2021 років випуску на страхових аукціонах США була найдешевшою у квітні 2023 року. Тож зараз найкращий час для його купівлі.

Ford Fusion 2018-2021 на страхових аукціонах США (Copart та IAAI) в квітні 2023 року в середньому коштував $ 4 111. Це на 58 доларів менше, аніж місяцем раніше, а також майже на 400 доларів менше, аніж на початку 2023 року. Про це свідчить статистика сервісу збору даних з американських аукціонів AutoAstat.

Звичайно, мова йде про пошкоджені моделі після страхових випадків. Вартість також не включає доставку територією США до портів та в Україну, розмитнення.

До речі ціни на Tesla Model Y впали до 20 тисяч доларів

До речі, Ford Fusion не користується популярністю в штаті Міссісіпі. Тому й ціни там найменші. Отже, якщо будете шукати свій наступний Ford Fusion, виконайте пошук саме в цьому регіоні.

Подробиці про Ford Fusion з США

Cеред безлічі сильних конкурентів на ринку, оновленому Ford Fusion вдалося виділитися своїм привабливим дизайном.

Базова комплектація оснащена з 2,5-літровим 4-циліндровим мотором потужністю 173 к.с. Передній привід стандартний, а силова установка працює в парі з 6-ступінчастою автоматичною коробкою передач. 2,5-літровий двигун недостатньо потужний, однак на нього легко встановлюється ГБО.

У 2019 році 5-місний середньорозмірний седан був доступний у 5 комплектаціях: S, SE, SEL, Titanium та V6 Sport.

Стандартне оснащення включало 16-дюймові сталеві колісні диски, автоматичні фари, круїз-контроль, кондиціонер, камеру заднього виду, Bluetooth, 4,2-дюймовий дисплей і USB-порт.

У верхній комплектації SEL Fusion отримав світлодіодні фари, адаптивний круїз-контроль та навігаційну систему. Починаючи з цієї комплектації, стала доступна система повного приводу.

Опціональний пакет SE включав 18-дюймові чорні колісні диски та кермо, обтягнуте шкірою.

Рівень комплектації SEL був орієнтований на комфорт і практичність, тоді як Titanium оснащувався більш потужним 2,0-літровим двигуном з турбонаддувом, 19-дюймовими легкосплавними дисками і більш розкішними функціями.

V6 Sport пропонував найпотужніший двигун у лінійці – 2,7-літровий V6 з турбонаддувом, який розвивав 325 к.с.

До речі ще більше про Ford Fusion

Цікаво, що на ресурсі На autoAstat.com можете знайти історію будь-якого автомобіля, який продавався на страхових аукціонах у США. Для цього слід ввести номер лота чи VIN-код, або марку і модель машини, виконати пошук, задати фільтри та перейти на вкладку "Статистика". Ця функція доступна лише в платному акаунті.