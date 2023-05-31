Средняя цена автомобиля Ford Fusion 2018-2021 годов выпуска на страховых аукционах США была самой дешевой в апреле 2023 года. Сейчас лучшее время для его покупки.

Ford Fusion 2018-2021 на страховых аукционах США (Copart и IAAI) в апреле 2023 года в среднем стоил $4 111. Это на 58 долларов меньше, чем месяцем ранее, а также почти на 400 долларов меньше, чем в начале 2023 года. Об этом свидетельствует статистика сервиса сбора данных по американским аукционам AutoAstat.

Конечно, речь идет о поврежденных моделях после страховых случаев. Стоимость также не включает доставку по территории США в порты и в Украину растаможку.

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Кстати, Ford Fusion не пользуется популярностью в штате Миссисипи. Потому и цены там самые маленькие. Итак, если будете искать свой следующий Ford Fusion, выполните поиск именно в этом регионе.

Подробнее о Ford Fusion из США

Среди множества сильных конкурентов на рынке, обновленному Ford Fusion удалось выделиться своим привлекательным дизайном.

Базовая комплектация оснащена 2,5-литровым 4-цилиндровым мотором мощностью 173 л.с. Передний привод стандартный, а силовая установка работает в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. 2,5-литровый двигатель недостаточно мощный, однако на него легко устанавливается ГБО.

В 2019 году 5-местный среднеразмерный седан был доступен в 5 комплектациях: S, SE, SEL, Titanium и V6 Sport.

Стандартная оснастка включала 16-дюймовые стальные колесные диски, автоматические фары, круиз-контроль, кондиционер, камеру заднего вида, Bluetooth, 4,2-дюймовый дисплей и USB-порт.

В верхней комплектации SEL Fusion получил светодиодные фары, адаптивный круиз-контроль и навигационную систему. Начиная с этой комплектации стала доступна система полного привода.

Опциональный пакет SE включал 18-дюймовые черные колесные диски и руль, обтянутый кожей.

Уровень комплектации SEL был ориентирован на комфорт и практичность, в то время как Titanium оснащался более мощным 2,0-литровым двигателем с турбонаддувом, 19-дюймовыми легкосплавными дисками и более роскошными функциями.

V6 Sport предлагал самый мощный двигатель в линейке – 2,7-литровый V6 с турбонаддувом, развивавший 325 л.с.

Кстати говоря еще больше о Ford Fusion

Интересно, что на ресурсе autoAstat.com можете найти историю любого автомобиля, продаваемого на страховых аукционах в США. Для этого следует ввести номер лота или VIN-код или марку и модель машины, выполнить поиск, задать фильтры и перейти на вкладку "Статистика". Эта функция доступна только в платном аккаунте.