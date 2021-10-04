Спрос на электромобили быстро растет, но его сдерживает нехватка лития – материала, критически важного для аккумуляторных батарей для электромобилей.

По прогнозам, в этом году продажи электромобилей во всем мире вырастут на 90% по сравнению с 2020 годом и превысят 6 млн штук. Объем продаж на трех крупнейших рынках электромобилей – в США, ЕС и Китае – вырастет на 150 – 200%.

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Хотя производство аккумуляторов еще не уперлось в возможности мощностей, их поставки отстают от потребностей производителей электромобилей. Поставщикам аккумуляторных материалов на расширение производственной мощности обычно требуется от одного до двух лет и около 110 млн долларов капитальных затрат в расчете на каждый ГВт/ч емкости производимых батарей. Большие затраты времени и капитала предусматривают заблаговременное планирование, и поставщики материалов для аккумуляторов не спешат расширять производство, помня ситуацию с перепроизводством в 2018 году. Между тем из-за исчерпания запасов в этом году стоимость материалов для аккумуляторов выросла.

С января по сентябрь этого года цена на карбонат лития выросла на 171%, на гидроксид лития – на 173%, на гексафторфосфат лития – на 273%. Другие материалы тоже подорожали, хотя и в меньшей степени: кобальт – на 34%, никель – на 21%.