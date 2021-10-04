Попит на електромобілі швидко росте, але його стримує брак літію - матеріалу, критично важливого для акумуляторних батарей для електромобілів.

За прогнозами, цього року продажі електромобілів в усьому світі виростуть на 90% в порівнянні з 2020 роком і перевищать 6 млн штук. Обсяг продажів на трьох найбільших ринках електромобілів - в США, ЄС та Китаї - виросте на 150-200%.

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Хоча виробництво акумуляторів ще не вперлося в можливості потужностей, їх поставки відстають від потреб виробників електромобілів. Постачальникам акумуляторних матеріалів на розширення виробничої потужності зазвичай потрібно від одного до двох років і близько 110 млн доларів капітальних витрат в розрахунку на кожен ГВт · год ємності вироблених батарей. Великі витрати часу і капіталу передбачають завчасне планування, і постачальники матеріалів для акумуляторів не поспішають розширювати виробництво, пам'ятаючи ситуацію з перевиробництвом в 2018 році. Тим часом через вичерпання запасів в цьому році вартість матеріалів для акумуляторів зросла.

З січня по вересень цього року ціна на карбонат літію зросла на 171%, на гідроксид літію - на 173%, на гексафторфосфат літію - на 273%. Інші матеріали теж подорожчали, хоча і в меншій мірі: кобальт - на 34%, нікель - на 21%.