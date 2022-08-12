Компания, получившая права на добычу лития в Украине, заключила соглашение с BMW.

В начале 2022 года European Lithium Limited и группа Millstone&Co договорились о совместной реализации литиевого проекта Wolfsberg в Каринтии (Австрия). Кроме совместной работы в Австрии компании договорились о совместной разработке украинских литиевых проектов, сообщает Аutoconsulting.com.ua

Читайте также: В BMW рассказали о новой платформе для электромобилей

Теперь EUR подписал меморандум о взаимопонимании с BMW для обеспечения первого в Европе отбора гидроксида лития (LiOH) для батарей. Согласно меморандуму, компании будут работать вместе, чтобы согласовать соответствующие коммерческие условия для BMW по приобретению лития, произведенного EUR.

European Lithium Limited предоставляет BMW AG право первоочередного приобретения 100% LiOH, производимого из определенных ресурсов. После заключения обязывающих договоренностей BMW внесет предоплату в размере $15 млн.

На данную сумму в дальнейшем она получит соответствующий объем LiOH. Деньги будут направлены на развитие проекта Wolfsberg.