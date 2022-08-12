Компанія, яка отримала права на видобуток літію в Україні, уклала угоду з BMW.

На початку 2022 року European Lithium Limited і група Millstone&Co домовилися про спільну реалізацію літієвого проєкту Wolfsberg в Каринтії (Австрія). Окрім спільної роботи в Австрії, компанії домовилися про спільну розробку українських літієвих проектів, повідомляє Аutoconsulting.com.ua

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Тепер EUR підписав меморандум про взаєморозуміння з BMW для забезпечення першого в Європі відбору гідроксиду літію (LiOH) для батарей. Згідно з меморандумом, компанії працюватимуть разом, щоб узгодити відповідні комерційні умови для BMW щодо придбання літію, виробленого EUR.

European Lithium Limited надає BMW AG право першочергового придбання 100% LiOH, виробленого з визначених ресурсів. Після укладення зобов’язуючих домовленостей, BMW внесе передоплату в розмірі $15 млн.

На цю суму в подальшому вона отримає відповідний об’єм LiOH. Гроші будуть спрямовані на розвиток проєкту Wolfsberg.

European Lithium Limited присутня на українському ринку з листопада 2021 року. Вона планує розробляти родовища літієвих руд Шевченківське і на ділянці Добра. Таким чином, після початку видобутку компанією руд в Україні, вони будуть поставлятися компанії BMW.