И это единственный автопроизводитель в списке из 10 мировых компаний. Но абсолютным лидером по ценности бренда все еще остается Toyota.

Бренды являются важным активом для любой компании. Существует организация, которая измеряет, насколько они сильны и ценны. Аналитики Brand Finance только что обнародовали свежий рейтинг, в котором лидером оказалась китайская компания BYD.

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По данным Brand Finance, бренд BYD удвоил свою стоимость на рынке в 2021 году. Вместе с тем возросла и ценность бренда. Имея оценку в 3,2 миллиарда долларов в 2020 году, компания не попадала даже в топ-500 самых дорогих компаний. В прошлом году BYD достиг стоимости в 6,4 миллиарда долларов и занял 346 позицию в списке 500 самых дорогих мировых брендов.

Единственный автомобильный бренд, который может сравниться с BYD по темпам роста – это Haval, один из подразделений Great Wall. Он вырос на 55% по сравнению с 2020 годом, имея сейчас оценку в 6,1 миллиарда долларов и 372-ю позицию в рейтинге. В 2020 году его также не было в списке. В следующем году имеют все шансы присоединиться к списку еще два китайских автопроизводителя со взрывным ростом – NIO и XPeng.

Если говорить о самом дорогом бренде в автомобильной промышленности, то лидером является Toyota. Японская компания занимает 12-е место в топ-500, бренд оценивается в 65,283 миллиарда долларов. Mercedes-Benz занял 15 место из 500 с оценкой в 60,76 миллиарда долларов.

Tesla является третьим самым дорогим брендом автомобилей в мире, но только 28-м в целом, а бренд оценивается в 46,01 миллиарда долларов. В 2020 году производитель электрокаров занимал 42-ю позицию.

Volkswagen стал первым автомобильным брендом в списке, который показал снижение роста ценности бренда в 2021 году. Оценка Brand Finance для немецкого автопроизводителя – 41,05 миллиарда, с которыми он занял 33 позицию в списке самых ценных брендов.

Следующими шестью самыми ценными автомобильными брендами в рейтинге Brand Finance являются BMW (39 место, 37,9 миллиарда долларов), Porsche (46 место, 33,71 миллиарда долларов), Honda (61 место, 28,24 миллиарда долларов), Ford (76 место, 24,18 миллиарда долларов), Tata (78 место, 23,9 миллиарда долларов) и Nissan (133 место, стоимость не раскрывается).