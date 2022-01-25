Японская корпорация имеет разветвленную деятельность, но преимущественно в технологической и автомобильной сферах, требующих значительных вложений в разработку. Мощные инвестиции в исследования в очередной раз сделали Toyota лидером по количеству инноваций.

Согласно ежегодному рейтингу “Ассоциации владельцев интеллектуальной собственности” (IPO), Бюро по патентам и товарным знакам США наградило Toyota отличием за наибольшее количество патентов, полученных автопроизводителем в 2021 году. Это восьмой год подряд, когда Toyota получает самый высокий рейтинг. Компания зарегистрировала в американском ведомстве 2753 патента.

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Из 2753 патентов Toyota значительная часть касалась аккумуляторов для поддержки электрификации транспортных средств. Кроме того, перспективные технологии были найдены в автоматизации систем управления, аппаратном и программном обеспечении, искусственном интеллекте, материалах и других вещах, связанных с мобильностью.

“Мы рады быть признанными мировым технологическим лидером, о чем свидетельствуют многочисленные патенты, полученные Toyota”, – сказала Сандра Филлипс-Роджерс, генеральный юрисконсульт, юридический директор и директор по вопросам разнообразия Toyota Motor North America. “Количество выданных патентов является свидетельством огромных усилий Toyota в области исследований и разработок и членов команды, которые воплощают эти технологии в жизнь”.

Toyota продолжает инвестировать в инновационные исследования и разработки (R & D) и на протяжении многих лет была лидером автомобильной отрасли. Ежечасно Toyota инвестирует более 1 миллиона долларов США в новейшие технологии во всем мире, а с 2017 года ежегодно – более 1 миллиарда долларов в исследования и разработки, связанные с автоматизированными транспортными средствами и робототехникой.