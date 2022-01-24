Благодаря встроенному видеорегистратору и 8-дюймовому полноцветному дисплею с разрешением 1080p, Vast M1 обещает лучшую видимость не только ночью, но и в снег, дождь, туннелях и т.д.

Бренд Lanmodo с 2017 г. предлагает передовые системы ночного видения для транспортных средств. Новейшая модель производителя – Vast M1 – обещает небывалую ясность видения в темноте.

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Lanmodo Vast M1 является улучшенной версией Vast Pro с точки зрения дизайна, производительности ночного видения, угла обзора камеры и возможностей хранения. Видеорегистратор оснащен семью линзами и улучшенным датчиком изображения Sony CMOS для работы при слабом освещении, с которым может показывать ясную картинку даже при самых темных условиях. В частности, вместо 45-градусного поля обзора камеры Vast Pro у новой модели угол расширен до 75 градусов. Расстояние ночного видения остается неизменным – до 300 метров.

Переднюю камеру можно дополнить опционной камерой заднего вида, имеющей рейтинг водонепроницаемости IP67 и угол обзора 170 градусов. Эта камера поможет с парковкой в ​​темное время суток. Она имеет меньшее расстояние ночного видения – до 20 метров.

Фото: бортовой видеорегистратор с ночным видением Lanmodo Vast M1 / Lanmodo/Autoevolution

Благодаря функции круглосуточного мониторинга парковки и циклической записи, система может автоматически записывать новые видео и заменять старые. Vast M1 поддерживает карты памяти объемом до 128 ГБ – этого хватает на 28 часов видеозаписи.

Vast M1 также оснащен встроенным G-сенсором, который может обнаруживать столкновения и блокировать кадры аварии, чтобы их не стереть. Эта функция может быть очень полезна, если автомобиль поврежден, когда владельца не было рядом и позволит увидеть, что произошло.

Сейчас Lanmodo Vast M1 предлагается на Indiegogo по специальной цене в 250 долларов. Покупатели получат девайсы в апреле этого года.