Завдяки вбудованому відеореєстратору та 8-дюймовому повнокольоровому дисплею з роздільною здатністю 1080p, Vast M1 обіцяє кращу видимість не лише вночі, а й у сніг, дощ, у тунелях тощо.

Бренд Lanmodo з 2017 року пропонує передові системи нічного бачення для транспортних засобів. Найновіша модель виробника – Vast M1 – обіцяє небувалу ясність “бачення” у темряві.

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Lanmodo Vast M1 є покращеною версією Vast Pro з точки зору дизайну, продуктивності нічного бачення, кута огляду камери та можливостей зберігання. Відеореєстратор оснащений сімома лінзами та покращеним датчиком зображення Sony CMOS для роботи при слабкому освітленні, з яким може показувати ясну картинку навіть за найтемніших умов. Зокрема, замість 45-градусного поля огляду камери Vast Pro, у нової моделі кут розширено до 75 градусів. Відстань нічного бачення залишається незмінною – до 300 метрів.

Фронтальну камеру можна доповнити опційною камерою заднього виду, яка має рейтинг водонепроникності IP67 та кут огляду 170 градусів. Ця камера допоможе з паркуванням у темний час доби. Вона має меншу відстань нічного бачення – до 20 метрів.

Фото: бортовий відеореєстратор з нічним баченням Lanmodo Vast M1 / Lanmodo/Autoevolution

Завдяки функції цілодобового моніторингу паркування та функції циклічного запису, система може автоматично записувати нові відео та замінювати старі. Vast M1 підтримує карти пам’яті обсягом до 128 ГБ – цього вистачає на 28 годин відеозапису.

Vast M1 також оснащений вбудованим G-сенсором, який може виявляти зіткнення та блокувати кадри аварії, щоб їх не стерти. Ця функція може бути дуже корисною, якщо автомобіль пошкоджено, коли власника не було поруч і дозволить побачити, що сталося.

Зараз Lanmodo Vast M1 пропонується на Indiegogo за спеціальною ціною у 250 доларів. Покупці отримають девайси у квітні цього року.