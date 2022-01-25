Японська корпорація має розгалужену діяльність, але переважно у технологічній та автомобільній сферах, які потребують значних вкладень у розробку. Потужні інвестиції у дослідження вкотре зробили Toyota лідером за кількістю інновацій.

Згідно зі щорічним рейтингом “Асоціації власників інтелектуальної власності” (IPO), Бюро з патентів і товарних знаків США нагородило Toyota відзнакою за найбільшу кількість патентів, отриманих автовиробником у 2021 році. Це восьмий рік поспіль, коли Toyota отримує найвищий рейтинг. Компанія зареєструвала в американському відомстві 2753 патенти.

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З 2753 патентів Toyota значна частина стосувалась акумуляторів для підтримки електрифікації транспортних засобів. Крім того, перспективні технології були знайдені в автоматизації систем управління, апаратному та програмному забезпеченні, штучному інтелекті, матеріалах та інші речах, пов’язаних з мобільністю.

“Ми раді бути визнаними світовим технологічним лідером, про що свідчать численні патенти, отримані Toyota”, – сказала Сандра Філліпс-Роджерс, генеральний юрисконсульт, юридичний директор і директор з питань різноманітності Toyota Motor North America. “Кількість виданих патентів є свідченням величезних зусиль Toyota в галузі досліджень і розробок і членів команди, які втілюють ці технології в життя”.

Toyota продовжує інвестувати в інноваційні дослідження та розробки (R&D) і протягом багатьох років була лідером автомобільної галузі. Щогодини Toyota інвестує понад 1 мільйон доларів США в новітні технології в усьому світі, а з 2017 року щорічно – понад 1 мільярд доларів у дослідження та розробки, пов’язані з автоматизованими транспортними засобами та робототехнікою.