І це єдиний автовиробник у списку з 10 світових компаній. Але абсолютним лідером за цінністю бренду все ще залишається Toyota.

Бренди є важливим активом для будь-якої компанії. Існує організація, яка вимірює, наскільки вони сильні та цінні. Аналітики Brand Finance щойно оприлюднили свіжий рейтинг, у якому лідером виявилась китайська компанія BYD.

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За даними Brand Finance, бренд BYD подвоїв свою вартість на ринку у 2021 році. Разом з тим зросла і цінність бренду. Маючи оцінку в 3,2 мільярда доларів у 2020 році, компанія не потрапляла навіть у топ-500 найдорожчих компаній. Торік BYD досяг вартості у 6,4 мільярда доларів та зайняв 346 позицію у списку 500 найдорожчих світових брендів.

Єдиний автомобільний бренд, який може зрівнятись із BYD за темпами росту – це Haval, один з підрозділів Great Wall. Він зріс на 55% у порівнянні з 2020 роком, маючи наразі оцінку в 6,1 мільярда доларів та 372-му позицію в рейтингу. У 2020 році його також не було в списку. Наступного року мають всі шанси приєднатись до списку ще два китайських автовиробника з вибуховим зростанням – NIO та XPeng.

Якщо говорити про найдорожчий бренд в автомобільній промисловості, то лідером є Toyota. Японська компанія займає 12-е місце у топ-500, бренд оцінюється у 65,283 мільярда доларів. Mercedes-Benz посів 15 місце з 500 з оцінкою у 60,76 мільярдів доларів.

Tesla є третім найдорожчим брендом автомобілів у світі, але лише 28-м загалом, а бренд оцінюється у 46,01 мільярда доларів. У 2020 році виробник електрокарів займав 42-у позицію.

Volkswagen став першим автомобільним брендом у списку, який показав зниження росту цінності бренду у 2021 році. Оцінка Brand Finance для німецького автовиробника – 41,05 мільярда, з якими він посів 33 позицію у списку найцінніших брендів.

Наступними шістьма найбільш цінними автомобільними брендами в рейтингу Brand Finance є BMW (39 місце, 37,9 мільярда доларів), Porsche (46 місце, 33,71 мільярда доларів), Honda (61 місце, 28,24 мільярда доларів), Ford (76 місце, 24,18 мільярда доларів), Tata (78 місце, 23,9 мільярда доларів). мільярдів) і Nissan (133-е місце, вартість не розкривається).