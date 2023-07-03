Виробники електротягових машин опинилися на порозі дефіциту акумуляторів: питання про можливу нестачу літію для виготовлення потужних накопичувачів електроенергії постало не просто гостро, а дуже гостро.

Про зриви у постачаннях маловідомого «білого золота» вже заговорили від Чилі до Невади, Австралії та Китаю. Багато автовиробників почали шукати рішення у невластивих їм нішах – видобутку копалин.

За словами Леонардо Паолі та Тимура Гуля з Міжнародного енергетичного агентства, незважаючи на зростання видобутку, галузь може зіткнутися з нестачею літію та кобальту на підході до 2025 року, якщо у виробництво не буде вкладено достатньо коштів.

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Одна з основних причин прийдешнього дефіциту лежить на поверхні: гірники не хочуть вкладатися поки не будуть впевнені, що промисловість не перейде на батареї, виготовлені з інших металів.

General Motors, Toyota Motor, Volkswagen Group, Ford та інші автовиробники укладають угоди з гірничодобувними компаніями, щоб уникнути нестачі сировини.Фото: New York Times

Якщо торік виробники акумуляторів купували літій та іншу сировину самостійно або через посередників, то нинішня нестача літію змусила автовиробників з гарним фінансовим забезпеченням напряму купувати необхідний метал і відправляти його на заводи з виробництва акумуляторів.

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На думку експертів, світове виробництво літію в нинішньому десятилітті має потроїтися, але воно ніяк не встигне за автопромом, оскільки продажі електричних позашляховиків, спортивних автомобілів і седанів, що минулого року злетіли на 55%, ще більше зростуть і збільшать розрив між потребами та поставками цього металу.

Світовий автопром іде у видобуток

General Motors Co. та китайський BYD Auto Ltd. купили частки у компаніях з видобутку літію, що допоки є рідкісним явищем у галузі. Деякі автогіганти почали інвестувати в переробку сировини літію або в технологію переробки відпрацьованих батарей.

General Motors інвестувала в літієвий проект Thacker Pass у Неваді. Фото: Associated Press

GM купив прямий доступ до літію, інвестуючи 650 млн доларів у канадського розробника копальні в Неваді, який є найбільшим постачальником цієї руди в США. Компанія гарантовано отримає достатньо сировини для виробництва 1 млн автомобілів на рік.

Ford Motor Co. вже має на руках 11-річні контракти із постачальниками літію на двох континентах. Volkswagen AG та Honda Motor Co. також намагаються запастися добутою рудою, створюючи підприємства з переробки.

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Акумуляторний підрозділ Volkswagen, PowerCo, підписав угоду з Канадою в серпні минулого року про пошук постачальників «критичної сировини», включаючи літій, кобальт та нікель, і виступив за співпрацю з «сировинної безпеки».

Літій був і лишається найважливішим компонентом у виробництві акумуляторів, але він настільки нестабільний, що зустрічається у природі лише у з'єднаннях. Фото: Радіо-Канада

Материнська компанія BYD Auto, виробник акумуляторів BYD Co., оголосила про інвестиції у видобуток та переробку літію на суму понад 5 млрд доларів. Більшість її майданчиків знаходиться у Китаї, але BYD також обіцяє витратити 290 млн. доларів на переробний завод у Чилі, одного з найбільших виробників літію. Китайці отримають першочергове право купувати літій у чилійських гірників зі знижкою.

Минулого року BYD оголосила, що інвестує кілька мілліардів доларів у підприємство з виробництва 100 000 т карбонату літію на рік у східному місті Ічунь.

На майдинчику переробної фабрики Sigma Lithium, що займається видобутком літію у Бразилії, робота кипить у три зміни. Фото: Agence France-Presse

Інший китайський автовиробник NIO Inc. купив 12% австралійської компанії з видобутку літію Greenwing Resources Ltd. за 8,1 млн доларів, чим підстрахував себе у постачанні сировиною.

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Найбільший китайський виробник літію Ganfeng Lithium Co. торік купив аргентинську Lithea Inc. за 962 млн доларів. Це стало продовженням політики боротьби за ресурси, оскільки в 2021 році Ganfeng купив мексиканську компанію Bacanora Lithium за 391 млн доларів. Він розробляє проект поблизу Сонора із запланованим річним обсягом виробництва 35 000 т.

Ще одній китайській компанії Tianqi Lithium Inc. належить 23,8% провідного чилійського Sociedad Quimicay Minera (SQM).

Попит на всі акумуляторні метали кількаразово різко зріс на тлі глобального апетиту до електромобілів. І це тільки початок буму на електротягові машини. Фото: recycling-magazine.com

Проблема справді виявилася гострою. Дефіцит постачання літію може зірвати плани світової промисловості щодо збільшення продажів до десятків мільйонів електромобілів на рік. Як бачимо, багато хто не став чекати, поки "півень клюне" і почав діяти.

Конкуренція переростає у конфлікти

Політичні та економічні конфлікти, що спалахують через літій, вже є. З'явилися скарги через брак таких ресурсів та на екологічні витрати з їх видобутку. Літій став черговим конфліктом у напружених американо-китайських стосунках.

"У нас вже є ризик не отримати достатньо літію", – заявив головний фінансовий директор GM Пол А. Якобсон на конференції Deutsche Bank у середині червня.

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Торік Канада запровадила обмеження на іноземну участь у виробництві літію й інших «критичних мінералів» для акумуляторів та іншої високотехнологічної продукції.

Уряд Китаю звинуватив США, Канаду, Японію та інші уряди у зловживанні помилковими міркуваннями безпеки, щоб завдати шкоди китайським конкурентам у галузі електромобілів, смартфонів, екологічно чистої енергії та інших нових технологій.

Плани відносно того, що кожна модель у лінійці Toyota та Lexus по всьому світу до 2025 року буде доступна в електричній версії можуть полетіти шкереберть, оскільки дефіцит літію здатен внести свої корективи...

Науково доведено, що для виготовлення навіть невеличкої батареї потрібно близько восьми кілограмів літію кобальту, нікелю та інших металів, що виливається у таку ж проблему як і недавній дефіцит чіпів.

Пекін, Вашингтон та інші уряди розглядають постачання металу для електромобілів як стратегічну проблему та посилюють контроль за доступом. Торік Канада наказала трьом китайським компаніям продати активи з видобутку літію саме через міркування безпеки.

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Інші уряди, включаючи Індонезію, Чилі та Зімбабве, намагаються отримати максимальний прибуток від родовищ літію, кобальту та нікелю, вимагаючи від гірничодобувних компаній спочатку інвестувати в переробку, а потім уже експортувати продукцію на зовнішній ринок. Це буде дорожче за продаж сировини.

Чи то ще буде…

Інвестиції автовиробників можуть допомогти усунути деякі ризики і збільшити як видобуток, так і переробку цієї сировини. Наразі світові ресурси літію оцінюються у 80 млн т.

Державний інвестиційний фонд корисних копалин Гани (MIIF) цьогоріч розпочав переговори про інвестиції у компанію Atlantic Lithium (A11.AX), що розробляє літієву копальню у західноафриканській країні і буде переобляти сировину для поставки світовому автопрому. Фото: Bloomberg

Болівія є найбільшою країною з 21 млн т, за нею йдуть Австралія з 17 млн та Чилі з 9 млн т. Розвідані запаси Китаю становлять 4,5 млн т, а Сполучених Штатів – 1 млн т.

За прогнозом, річне світове виробництво досягне до 2030 року 1,5 млн т. Але якщо продажі електромобілів продовжать зростати двозначними річними темпами, то обсяги видобутку цієї значущої сировини зростуть до 3 млн т.

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За даними дослідницької фірми EV Volumes, у 2021 році продаж акумуляторних та бензиново-електричних гібридних автомобілів зріс більш ніж удвічі порівняно з попереднім роком і склав 6,8 млн шт. Торік іх випуск та реалізація зросли до 10,5 млн.

На Китай припадало 60% торішніх продажів – дві третини виробництва машин та три чверті виробництва акумуляторів.

Ford планує продавати 2 млн електромобілів на рік до 2026-го. GM, продажі якого у 2022 р. склали 3,6 млн автівок, планує випустити 30 електричних моделей і виробничу потужність довести до 1 млн шт. через два роки.

Більше половини виявлених світових запасів літію знаходться у трьох країнах Південної Америки – Чилі, Аргентині та Болівії, яка володіє найбільшим обсягом запасів мінерального літію на планеті. Фото: AFP

Річна ціль Toyota Motor Co. – 3,5 млн автомобілів до 2030 року. VW, що торік продав 4,6 млн автомобілів по всьому світу, прагне до того, щоб до 2030 р. 70% продажів у Європі та 50% у Китаї та США були електричними.

У США розроблено програму, відповідно з якою до 2030 року половина всіх нових автомобілів, що продаються в країні, будуть акумуляторними чи з іншими технологіями нульового рівня викидів.

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У нинішньому травні Tesla Inc. заклала фундмент заводу з переробки літію у Техасі. Таим мають виробляти до 2025 року це компонент в такій кількості, що буде достатньо для виробництва мінумім 1 мільйона автомобілів на рік.

"Точка задухи набагато більше пов'язана з переробними потужностями, ніж із видобутком корисних копалин", – сказав Ілон Маск на церемонії закладки заводу.

У травні Tesla провела у Техасі церемонію закладки фундаменту заводу з переробки літію: у неї немає іншого вибору, оскільки літію просто недостатньо, а у планах багатомільйонні випуски електромобілів на рік. Фото: Tesla

Невдовзі Україна також можен стати впливовим гравцем світового ринку літію. Вітчизняна компанія “УкрЛітійВидобування” вже отримала ліцензію на розробку Полохівського родовища літієвих руд в Кіровоградські області.

Планується не тільки видобуток петалітової руди, з якої можна виробляти карбонат літію, але й будівництво переробного заводу. Це підприємство також має намір залучити інвестиції з кількох різних напрямків.

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У Європі є ще один перспективний майданчик: VW уклав п'ятирічний контракт на постачання з Vulcan Energy Resources Ltd., що планує виробляти гідроксид літію з геотермальної води у долині Рейну в Німеччині.

Дрібніші автобренди, що не мають власних поставок літію, можуть опинитися у скрутному становищі. Вони будуть змушені платити більше, а це при величезній конкуренції на ринку електротягових машин багато кого витіснить з перспективної ніші.