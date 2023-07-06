Частка авто з бензиновими двигунами у першому півріччі 2023 року вже менше половини ринку нових легковиків.

За результатами першого півріччя 2023 року на ринку нових легковиків України продовжують домінувати авто з традиційними двигунами внутрішнього згоряння. Однак їх поступово витісняють електризовані силові агрегати – гібриди та чисті “електрички”, повідомляє Укравтопром.

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У порівнянні з першим півріччям минулого року частка машин з бензиновими двигунами у продажах нових авто зменшилась з 57% до 49% (тобто на 8 відсоткових пунктів). Також звузився сегмент дизельних авто – до 22% (-1 в.п.).

Водночас ринкова частка гібридів збільшилась одразу на 5 в.п. - до 18%. Електромобілі охопили 10% ринку нових авто, що на 4 в.п. більше, ніж торік.

Без змін, по відношенню до І півріччя 2022 р., залишилась позиція авто з ГБО - 1% автопродаж.

Структура ринку нових авто в першому півріччі 2023 року така:

автомобілі з бензиновими двигунами - 49%

дизельні авто – 22%

гібриди – 18%

електромобілі – 10%

автомобілі з ГБО – 1%.

Лідерські позиції в І півріччі 2023 р. за сегментами зайняли: