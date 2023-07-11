Французький та китайський виробник створили спільне підприємство, яке зосередиться на випуску гібридних силових агрегатів.

Група Renault і Geely підписали угоду про створення спільного підприємства для запуску компанії з розробки технологій силових агрегатів. Кожна зі сторін матиме по 50% акцій у новій компанії, яка має на меті стати лідером у галузі гібридних та високоефективних рішень для силових агрегатів наступного покоління.

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До складу нової компанії увійдуть 17 заводів з виробництва двигунів та 5 науково-дослідних центрів на 3 континентах, де працюватимуть 19 000 співробітників. Це буде повноцінна ефективна організація, стратегічно структурована для надання рішень у сфері технологій силових агрегатів для багатьох OEM-виробників, з бізнес-моделлю, яка приваблюватиме нових партнерів.

Акціонерний капітал спільного підприємства буде спільно контролюватися як Групою Renault, так і Geely.

Спільне підприємство планує мати річну виробничу потужність до п'яти мільйонів двигунів внутрішнього згоряння, гібридних та плагін-гібридних двигунів і трансмісій на рік.

Очікується, що після запуску нова компанія постачатиме продукцію не лише Geely Auto та Renault, але й багатьом іншим клієнтам, включаючи Volvo Cars, Proton, Nissan, Mitsubishi Motors Company та PUNCH Torino. У майбутньому спільне підприємство зможе надавати комплексні рішення в галузі технологій силових агрегатів для сторонніх автомобільних брендів і запрошуватиме партнерів для подальшого зміцнення ланцюжка створення вартості.