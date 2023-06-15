Автомобили будущего поколения будут умными и способными к обучению.

Генеральный директор Renault Лука Де Мео говорит, что 40 процентов стоимости автомобиля будет состоять из технологий, и он хочет, чтобы ЕС имел сильную промышленную стратегию по этому поводу.

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В известном смысле это уже не новость, учитывая, что «настоящими новинками следующего поколения автомобилей будут программное обеспечение, полупроводники и интеллект продукта». По мнению генерального директора Renault и президента Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA) Луки Де Мео, "именно это изменит опыт клиентов".

Де Мео выступал на торжественном открытии шоу Vivatech в Париже, и ему не нужны были такие выразительные термины как машинное обучение, искусственный интеллект или цифровые близнецы, чтобы донести свое мнение до аудитории. Он четко пояснил, что «машины станут эволюционными, умными, связанными обучающимися объектами».

«Я всегда говорю, что если вы смотрите на проблему с точки зрения клиента, фундаментально то, что все технологии, которые мы внедрим, электроника и программное обеспечение, к 2030 году будут составлять 40 процентов стоимости автомобиля», - сказал он. «Уже сегодня у транспортных средств более 100 миллионов строк кода – больше, чем самолет, – и это число будет увеличиваться».

Де Мео также говорил о Европе, заявив, что для восстановления утраченных позиций от Tesla нужна сильная автомобильная стратегия в автомобильном секторе, не говоря уже о Китае, где электромобили и связанные с технологиями системы процветают. "Технически я думаю, что мы можем делать почти все в Европе, и я не вижу ограничений для наших инженерных возможностей", - объяснил Де Мео. «Но понятно, что вы должны убедиться, что вы присутствуете в целом ряде сегментов, таких как полупроводники или цепочка стоимости электромобилей».

Продолжая Де Мео сказал: «Конечно, есть много средств, которые, например, в рамках «Зеленого соглашения», были выделены для развития этого направления, но, с другой стороны, Европа имеет тенденцию к значительному регулированию. [Нам нужно] Мост между этими двумя вещами и этот мост называется промышленной стратегией. Мы в автомобильном мире являемся частью решения, и поэтому мы хотим иметь право голоса в определении правил игры».

Де Мео признает, что это длительный процесс, но он начинается сейчас. И эта стратегия, по которой он испытывает, должна очень включать интересы автопроизводителей. "Стратегия реализуется годами, мы просим только место за столом обсуждения", - констатировал он. «Мы те, кто создает вещи, кто инвестирует деньги. И я говорю о 250 миллиардах в ближайшие шесть-семь лет только в электроэнергетике».

Слова де Мео были распространены не просто ради эффекта. На выставке Vivatech компания Renault представила концепт-кар Human First Vision (также известный как H1st Vision), оснащенный всеми видами технологических систем, таких как биометрические замки, оборудование для мониторинга здоровья и т.д. Это продукт Software Republique, консорциума компаний, состоящий из Renault, Atos, Dassault-Systems, Orange, STMicroelectronics и Thales.