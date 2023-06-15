Автомобілі майбутнього покоління будуть розумними та здатними до навчання.

Генеральний директор Renault Лука Де Мео каже, що 40 відсотків вартості автомобіля буде складатися з технологій, і він хоче, щоб ЄС мав сильну промислову стратегію щодо цього.

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У певному сенсі це вже не новина, враховуючи, що «справжніми новинками наступного покоління автомобілів будуть програмне забезпечення, напівпровідники та інтелект продукту». На думку генерального директора Renault і президента Європейської асоціації виробників автомобілів (ACEA) Луки Де Мео, «саме це змінить досвід клієнтів».

Де Мео виступав на урочистому відкритті шоу Vivatech у Парижі, і йому не потрібні були такі виразні терміни, як машинне навчання, штучний інтелект або цифрові близнюки, щоб донести свою думку до аудиторії. Він чітко пояснив, що «машини стануть еволюційними, розумними, пов’язаними об’єктами, які навчатимуться».

«Я завжди кажу, що якщо ви дивитеся на проблему з точки зору клієнта, фундаментальним є те, що всі технології, які ми впровадимо, електроніка та програмне забезпечення, до 2030 року становитимуть 40 відсотків вартості автомобіля», - сказав він. «Вже сьогодні транспортні засоби мають понад 100 мільйонів рядків коду – більше, ніж літак, – і це число буде збільшуватися».

Де Мео також говорив про Європу, заявивши, що для відновлення втрачених позицій від Tesla потрібна сильна автомобільна стратегія в автомобільному секторі, не кажучи вже про Китай, де електромобілі та пов’язані з технологіями системи процвітають. «Технічно я думаю, що ми можемо робити майже все в Європі, і я не бачу обмежень для наших інженерних можливостей», — пояснив Де Мео. «Але зрозуміло, що ви повинні переконатися, що ви присутні в цілому ряді сегментів, таких як напівпровідники або ланцюжок вартості електромобілів».

Продовжуючи, Де Мео сказав: «Звичайно, є багато коштів, які, наприклад, у рамках «Зеленої угоди», були виділені для розвитку цього напрямку, але, з іншого боку, Європа має тенденцію до значного регулювання. [Нам потрібно] Міст між цими двома речами і цей міст називається промисловою стратегією. Ми в автомобільному світі є частиною рішення, і тому ми хочемо мати право голосу у визначенні правил гри».

Де Мео визнає, що це тривалий процес, але він починається зараз. І ця стратегія, на яку він відчуває, повинна дуже включати інтереси автовиробників. «Стратегія реалізується роками, ми просимо лише місце за столом обговорення», — констатував він. «Ми ті, хто створює речі, хто інвестує гроші. І я говорю про 250 мільярдів у найближчі шість-сім років тільки в електроенергетиці».

Слова Де Мео були поширені не просто заради ефекту. На виставці Vivatech компанія Renault представила концепт-кар Human First Vision (також відомий як H1st Vision), оснащений усіма видами технологічних систем, таких як біометричні замки, обладнання для моніторингу здоров’я тощо. Це продукт Software Republique, консорціуму компаній, що складається з Renault, Atos, Dassault-Systems, Orange, STMicroelectronics і Thales.