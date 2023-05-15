Кросовер Renault Austral Coupe відрізняється динамічним дизайном з похилим купеподібним дахом. Модель запропонують у бензинових та гібридних версіях потужністю до 280 к. с.

У модельному ряду Renault Austral 2024 з'явиться стильна версія. Кросовер уже неодноразово знімали на випробуваннях та на основі шпигунських фото на сайті Carscoops створили перші його рендери.

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Новий Renault Austral Coupe стане більш доступною альтернативою BMW X4 та Audi Q3 Sportback. Конкурентом моделі називають Peugeot 408.

Головна відмінність Renault Austral Coupe – стрімкіший профіль. У авто купеподібний силует з похилим дахом і загостреною задньою частиною. У передній частині широка решітка радіатора Austral поєднується з довгастими фарами і вигнутими ходовими вогнями на кшталт нового Renault Clio.

Швидше за все, купе-кросовер Renault Austral буде дещо більшим за стандартну модель. Його довжина складе близько 4,6 м, а колісна база складе 2738 мм, як у семимісного Renault Espace.

У салоні передня панель буде запозичена у стандартного Renault Austral 2023. Це означає, що купе-кросовер отримає віртуальну панель приладів, проекцію на лобове скло та великий 12-дюймовий тачскрин портретного формату.

Очікується, що новий Renault Austral Coupe отримає 1,3-літрові бензинові турбомотори на 140 та 160 к. с., а також 200-сильну гібридну установку. Також не виключено, що пізніше з'явиться і 280-сильний гібрид, що заряджається.